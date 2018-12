Monaco: Henry ne désespère pas

Battue à domicile par Montpellier (1-2, 15e journée de Ligue 1) après avoir mené au score, l'AS Monaco est retombée dans ses travers pour concéder sa 9e défaite de la saison en championnat.

S'il avouait avoir vécu un scénario catastrophe dans cette partie, Thierry Henry tentait tout de même de retirer du positif au moment de commenter la prestation de ses joueurs, lors de la conférence de presse d'après-match : ''Ce n'est pas désespérant. On a produit du bon jeu pendant une heure avant de baisser de rythme physiquement. On aurait pourtant pu se mettre à l'abri à maintes reprises au cours de la première période, mais on ne l'a pas fait. [...] Maintenant, il va falloir aller chercher la victoire à Amiens.''