Monaco-Henry: "J’essaie de rester positif"

Une défaite et deux nuls: tel est le bilan de Thierry Henry depuis sa nomination au poste d’entraîneur de Monaco. Insuffisant, mais le champion du monde 1998 se veut optimiste. "J’essaie de rester positif", a-t-il déclaré après le match entre l’ASM et Dijon (2-2), samedi soir à Louis-II.

"On attend que les blessés reviennent. Je reste positif dans le négatif. On a eu le mérite de revenir. La confiance reviendra par une victoire, il va falloir aller chercher quelque chose à l’extérieur lors des prochains matches", a ajouté le technicien français.

"Paradoxalement, on a été meilleurs physiquement en fin de partie alors que nous avions joué contre Bruges en milieu de semaine, a-t-il noté. La première heure de jeu ne m’a pas plu, on a été passifs. Quand on a commencé à avoir plus d’impact, les Dijonnais ont reculé."