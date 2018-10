Monaco: Falcao et Jovetic indisponibles pour Dijon

C’est acquis: déjà absent ce mercredi en Ligue des champions, Radamel Falcao ne sera pas non plus de la réception de Dijon, ce samedi, pour le compte de la 11e journée de L1.

Touché à la cuisse gauche le week-end dernier contre Strasbourg, l’attaquant colombien de l’ASM "reste en soins", précise ce jeudi un communiqué laconique du club de la Principauté.

Stevan Jovetic, sorti sur blessure à Bruges et souffrant quant à lui de la cuisse droite, ne sera pas opérationnel non plus pour cette rencontre.