Battu 2-1 à Strasbourg pour la première de Thierry Henry sur le banc du club de la Principauté, l’AS Monaco continue son inquiétant surplace.

Désormais 19e avec seulement six points au compteur, l’ASM connaît un début de saison catastrophique. A tel point qu’il fait remonter à la saison 1953-54 pour trouver trace de Monégasques plus mal en point. Après dix journées, les joueurs du Rocher ne comptaient en effet qu’une victoire et deux nuls. Monaco n’en avait pas moins terminé à la dixième place.