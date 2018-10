Monaco accroché par Dijon

Pour son premier match sur le banc de touche de l'AS Monaco à Louis-II, Thierry Henry n'est toujours pas parvenu à offrir une victoire aux champions de France 2017. A domicile, les Rouge et Blanc ont été contraints au nul (2-2) par une équipe de Dijon que le succès fuit depuis huit matches de championnat, samedi soir lors de la 11e levée de Ligue 1.

Les Monégasques avaient frappé les premiers par l'intermédiaire de l'Allemand Benjamin Henrichs (29e), mais la troupe d'Olivier Dall Oglio a recollé par l'intermédiaire de Mickaël Alphonse (32e), pour prendre ensuite l'avantage grâce à Mehdi Abeid avant l'heure de jeu (55e). Kamil Glik a finalement arraché l'égalisation pour les locaux, de la tête (77e). Au classement, l'ASM stagne au 19e rang, à égalité de points avec la lanterne rouge guingampaise, et reléguée à quatre longueurs de Nice et Reims, qui se déplacent respectivement à Bordeaux et Rennes dimanche.