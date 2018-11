MHSC-Laborde: "C'est en fin de saison qu'il faut être deuxième"

Gaëtan Laborde, grand bonhomme de la victoire de Montpellier face à Marseille (3-0), ne spécule pas sur la deuxième place des Héraultais en Ligue 1. "Pas d'enflammade, calme le double buteur du soir sur Canal+. On prend match après match, ça se passe bien et on avance, on prend les points. Là, ça ne sert à rien d'être deuxième, c'est en fin de saison qu'il le faut. On ne se prend pas la tête, on est en confiance et on verra à la fin." Montpellier est deuxième avec une meilleure différence de buts que Lille, et quatre points d'avance sur Lyon (cinq sur Saint-Etienne, six sur Marseille).