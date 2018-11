MHSC: Hilton accuse Sarr de triche

Accroché par Rennes dimanche (2-2), avec notamment un penalty obtenu par Ismaïla Sarr, Montpellier a dû se contenter du point du match nul en Ligue 1. Après le match, Vitorino Hilton a notamment reproché au Rennais de tricher quand il est dans la zone de vérité.

"Le penalty ? On connaît Sarr, c’est un attaquant, dès qu’il est dans la surface il cherche à tomber, a lâché le défenseur brésilien en répondant au journaliste de beIN Sport sur le sujet. Après je ne sais pas s’il y a contact. Nous (les joueurs, ndlr) on ne voit qu’une fois, on ne voit pas le ralenti. Aujourd’hui, c’est avec la VAR qu’on prend la décision donc il faut l’accepter."

Sur le résultat final, Hilton estime d'ailleurs que son équipe méritait mieux. "En deuxième période, on mérite largement de remporter le match. Mais on se fait punir sur une petite erreur et ce penalty. C’est le foot, a-t-il avancé. On n’a perdu malgré tout, on prend un petit point et on va continuer."