Mercato OM: Mauvaise nouvelle en attaque...

Dans les petits papiers des recruteurs marseillais, Moise Kean ne devrait pas quitter la Juventus Turin lors du prochain mercato hivernal. Déjà approché l’été dernier par le club phocéen, le très jeune attaquant piémontais (18 ans) est pourtant réduit à la portion congrue avec une seule apparition toutes compétitions confondues, mais à en croire Massimiliano Allegri, il n’en fait pas moins partir des plans turinois pour la suite de la saison.

"C’est la seule alternative que nous avons à Mario Mandzukic. Il est en train de grandir au niveau de son jeu, il travaille très bien et devient de plus en plus mature pour son jeune âge", a ainsi justifié le technicien italien dans des propos relayés par Sky Italia.