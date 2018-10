Mercadal s'avoue "parfois supporter de l'OM"

C’est une pelouse qu’il a déjà foulé : le Vélodrome, Fabien Mercadal avait sans doute rêvé le faire avec l’OM, le grand, le vrai. Mais le nouvel entraîneur caennais aura dû se contenter de la réserve phocéenne fréquentée durant trois saisons, au début des années 1990 (1991-1994) aux côtés de noms autrement plus ronflants tels que Pascal Olmeta ou Manuel Amoros. A 46 ans, le souvenir, évoqué dans La Provence, n’en reste pas moins visiblement précieux aux yeux de ce Provençal, né à Manosque…

"J'y ai joué et gagné, contre Montpellier. C'était un lever de rideau, avec la réserve. On perdait 1-0, les supporters de l'OM commençaient à arriver pour le vrai match et se sont mis à nous encourager. On s'est alors imposé 2-1. Ça nous avait transcendés !" Une carrière de défenseur gâchée par une blessure sans que Mercadal ne passe le cut du professionnalisme. Mais qui a trouvé son prolongement naturel sur le banc pour un technicien qui a su gravir chaque échelon du CFA (ex-National 2) à la Ligue 1.

Une thèse sur... Thauvin !

Avec un tel passé, le déplacement de Malherbe à Marseille dimanche (17 heures) n’est évidemment pas un match comme un autre pour le successeur de Patrice Garande au chevet de Malherbe, crédité d’une onzième place au classement plutôt encourageante après huit premières journées. "En tout cas, je n'appréhende pas du tout ce moment, lance encore dans le quotidien régional l’ex-entraîneur du Paris FC, qui cite… un autre illustre Olympien : "Comme disait Éric Cantona : « Celui qui a peur de tirer un penalty en finale de la coupe du monde n'a rien compris ! ». J'ai énormément de respect pour l'OM, pour cette équipe. Sur certains matches, pour être honnête, je suis parfois supporter, mais je vais à Marseille avec beaucoup d'envie et je veux faire un gros résultat."

Mercadal n’en reste pas moins profondément marqué par l’OM, lui dont la thèse lors de son examen du BEPF (Brevet d'Entraîneur Professionnel de Football) avait pour sujet un certain… Florian Thauvin ! Le deuxième meilleur buteur de la L1, derrière Neymar, qu’il considère comme "un vrai bon joueur". Le champion du monde qui n’est pas sa seule source d’inspiration à Marseille : "Des modèles ? J'en ai beaucoup, je ne peux pas tous les citer !, souligne-t-il. Rudi Garcia en fait partie par exemple. J'essaye toujours d'ouvrir les yeux, j'observe tout ce qui se fait." Contesté pour ses choix récents dans la mauvaise passe traversée par Marseille, le coach marseillais sera sans doute heureux d’apprendre qu’il garde des adeptes. Jusque parmi ses pairs.