McCourt et Eyraud se voient en "David contre Goliath"

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille sont conscients d'affronter une montagne, dimanche soir, au Stade Vélodrome. Frank McCourt, le propriétaire, et Jacques-Henri Eyraud, le président, ont tous les deux utilisé la même métaphore biblique pour décrire l'affrontement avec le Paris Saint-Germain. Sur RMC Sport, l'Américain a ainsi déclaré: "Paris, c'est un peu Goliath et nous sommes David. C'est notre job de mettre KO Goliath. C'est un grand défi". McCourt a été corroboré par son délégué peu après sur les mêmes ondes. "C'est l'histoire de David contre Goliath. On va essayer de faire bonne figure et, qui sait, de décrocher un résultat".