Mbappé bien plus précoce que Messi…

16 octobre 2004. Alors que le Barça se déplace chez son voisin de l’Espanyol Barcelone, Frank Rijkaard, à quatre jours du choc de Ligue des champions face à l'AC Milan, décide de faire tourner, faisant appel à quatre jeunes du centre de formation. Parmi eux, un certain Lionel Messi. Entré en jeu à la 81e minute, l’Argentin, n°30 sur le dos, devient à 17 ans et 3 mois le plus jeune joueur de l’histoire à porter le maillot du Barça en Liga. La légende est en marche.

Précoce, Lionel Messi n’en fait pas moins aujourd'hui pâle figure à côté de Kylian Mbappé. Son quadruplé face à l’Olympique Lyonnais aidant, la Gazzetta dello Sport a ainsi décidé de comparer la trajectoire des deux joueurs. Le verdict est sans appel. Sans évoquer le titre de champion du monde remporté par l’attaquant du PSG et après lequel l’Argentin court toujours, le Parisien est en avance dans tous les domaines.

A 19 ans, 9 mois et 19 jours, Kylian Mbappé, 135 matches au compteur, totalise ainsi déjà 67 buts en carrière. Au même âge, Lionel Messi n’en affichait «que» 20, dont 15 en Liga contre 37 pour le Français en Ligue 1. Sur la scène européenne, alors que l’ancien Monégasque compte 12 buts en Ligue des champions, le Barcelonais n’avait encore marqué que 2 de ses 105 buts en carrière. Enfin, en sélection, tandis que l’international tricolore affiche 9 buts avec les Bleus, l’Argentin n’en avait là-aussi marqué que 2 avec l’Albiceleste. Reste néanmoins le plus dur pour Kylian Mbappé: confirmer.