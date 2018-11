Marseille : Mitroglou, le raté de trop ?

Les supporters de l'Olympique de Marseille se souviennent évidemment de sa signature, le 31 août dans les dernières heures du mercato estival 2017. Le Champions Project de Frank McCourt avait débuté l'automne précédent, et l'international grec devait être le buteur capable de faire oublier Bafétimbi Gomis, avec Valère Germain en back-up. La suite, tout le monde la connaît... L'ancien joueur du Benfica de Lisbonne, débarqué contre 15 millions d'euros, aura inscrit 9 petits buts en championnat au cours du précédent exercice, aucun en Ligue Europa malgré une finale disputée et sept matches joués. Mais Rudi Garcia s'était évertué à le défendre coûte que coûte face à la presse, justifiant en grande partie sa saison compliquée par une préparation physique gâchée par une blessure.

Le coach de l'Olympique de Marseille a aussi souvent loué les qualités de son joueur dans la zone de vérité. Mais dimanche après-midi, contre Dijon, le Grec a "manqué l'immanquable" face au but, avant d'être sorti à la mi-temps... "Son raté, c’est un problème de confiance. Tout le monde en manque et parfois ça nous fait déjouer. On lui demande du sang-froid dans la surface et d’être chirurgical. Généralement, c’est sa force. Là, il ne l’a pas été. Mais ça peut arriver à d’autres. Ce n’est pas grave. Il aura à nouveau sa chance", a commenté l'ancien entraîneur du Losc ou de l'AS Rome en conférence de presse. En public, Rudi Garcia refuse donc de s'acharner sur son numéro 11 et sur Valère Germain, deux attaquants bien trop médiocres pour aider l'OM à repartir de l'avant. En sortant Konstantinos Mitroglou au repos, après un tel raté, pour faire entrer l'ancien Monégasque, Rudi Garcia a cependant traduit une évidente exaspération.

Définitivement, l'ancien Aigle de Lisbonne n'est pas le grand attaquant espéré, débarqué alors que des Moussa Dembélé, Olivier Giroud ou Carlos Bacca avaient un temps été annoncés. Trop lent en plus d'être inefficace dans la zone de vérité comme dans le jeu, l'ancien joueur de l'Olympiakos Le Pirée sera à coup sûr poussé dehors en janvier prochain. Et le coaching de Rudi Garcia dimanche va en ce sens, car s'il avait voulu aider son joueur à retrouver confiance, il l'aurait sans doute laissé sur le pré du Vélodrome face au DFCO en deuxième période... Mais le technicien français a promis que le Grec "aura à nouveau sa chance". Peut-être sur des bouts de matches ou en Ligue Europa, pour des rencontres sans enjeu ?