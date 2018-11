Marseille : Garcia fait l'éloge de Thauvin

Après treize journées de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a déjà beaucoup déçu ses supporters cette saison. Mais malgré une élimination précoce en Ligue Europa, les partenaires de Steve Mandanda pointent à la 6e place du championnat, à quatre petits points du Losc, dauphin de l'intouchable leader parisien. Il n'y a donc pas matière à s'alarmer pour un Rudi Garcia qui vient de prolonger son contrat en Provence, mais qui a néanmoins encore du pain sur la planche pour ramener ses joueurs en Ligue des champions. Car depuis l'entame de l'exercice en cours, les Ciel et Blanc alternent, parfois, le bon, et souvent, le moins bon.

Thauvin, un joueur "hors-norme"

Si le secteur défensif et le recrutement estival (Kevin Strootman, Nemanja Radonjic, Duje Caleta-Car) sont pointés du doigt, les attaquant sont eux aussi sévèrement critiqués, Valère Germain et Konstantinos Mitroglou en tête. Le dernier raté du Grec contre Dijon symbolise parfaitement le handicap offensif dont peut souffrir l'OM. Pour autant, pas question pour Rudi Garcia de recruter un vrai numéro 9 cet hiver. "Je ne veux pas spécialement un attaquant cet hiver. Il faut faire attention au moment présent. Il faut surtout que Mitroglou et Germain aient beaucoup de confiance. C’est aussi à eux de faire mieux et de se montrer efficaces devant le but, j’en conviens. Aucun des deux ne s’impose pour l’instant mais je crois en ces joueurs-là", a déclaré le coach marseillais sur RMC Sport.

D'autant qu'aux yeux de l'ancien manager de la Roma, un homme s'impose naturellement comme le grand attaquant attendu sur le Vieux Port. "Le joueur qui met des buts dans une équipe n’est pas obligé d’être dans l’axe. C’est un joueur hors-norme, il est plein de talents, il a beaucoup progressé ces dernières années. C’est un garçon intelligent, qui bosse et qui est à l’écoute, décrit-il ainsi Florian Thauvin. Maintenant qu’il est champion du monde, il faut qu’il garde cette qualité de travail, cette humilité et le fait de tirer le groupe vers le haut". Mais le numéro 26 phocéen ferait sans doute beaucoup mieux s'il était soutenu par un Germain ou un Mitroglou plus efficace...