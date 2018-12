Marseille chute à Nantes

Après sa défaite à Francfort (4-0) et son match nul contre Reims (0-0), l'Olympique de Marseille a concédé son troisième résultat négatif consécutif en s'inclinant sur la pelouse du FC Nantes (3-2), mercredi soir, dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1.

Les Phocéens ont pourtant mené deux fois au score, grâce à Morgan Sanson (28e) et Florian Thauvin (36e), mais les Canaris ont répliqué grâce à Emiliano Sala (30e) et Abdoulaye Touré (45e+1), avant d'inscrire le but de la victoire par Gabriel Boschilia (63e).

Au classement, Marseille recule d'un rang, et se retrouve désormais 6e. Nantes, qui restait sur trois matches sans victoire, grimpe à la 11e place.