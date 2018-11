Alors que les joueurs de l’OL Ferland Mendy et Tanguy Ndombele ont crevé l’écran avec l’équipe de France, mardi contre l’Uruguay (1-0), Houssem Aouar, international espoir, a également le vent en poupe. Le milieu de terrain a vite rebondi après être passé au travers lors des premières semaines de Ligue 1. "On est conscient que l’année de la confirmation est plus compliquée car on est un peu plus attendu. On nous prévient et on se rend compte que c’est véridique", a lancé le joueur de 20 ans, jeudi, à la veille de recevoir le rival stéphanois.

Aouar, petit prodige de l’Academy des Gones, s’est imposé comme l’un des leaders techniques depuis son arrivée dans l’équipe de Bruno Genesio, et a la chance d’être maintenu à un poste de relayeur en ce moment. "Dans un poste axial, j’ai un peu plus mes repères. On a réalisé de bonnes performances avec ce système", se réjouit ainsi Houssem Aouar, alors que son entraîneur a déployé un 3-5-2 lors des deux matches avant la trêve internationale, contre Hoffenheim (2-2) et à Guingamp (2-4).

Surtout, Houssem Aouar est "en réussite" devant le but puisqu’il en est déjà à 5 réalisations en Ligue 1, comme Memphis Depay. Pour sa 2e saison au haut niveau, il s’était justement promis de peser plus offensivement. "Quand on accompagne les actions, on a plus de chance d’être à la conclusion et j’espère continuer à faire ces courses pour apporter ma touche", précise ainsi l’intéressé. En brillant autant, il pourrait lui aussi découvrir un jour les Bleus de ses coéquipiers Mendy, Ndombele et Fekir.