Lyon : Genesio défend ses changements de système

Le 3-5-2

"On a les joueurs pour rester dans ce système. Il nous permet de garder notre triangle au milieu du terrain, d'exploiter les qualités de nos attaquants axiaux, qui sont nombreux dans ce profil, les qualités de latéraux, qui sont bons offensivement, et d'avoir une défense à trois qui est censée nous sécuriser. Pourquoi, quand c'est Guardiola qui fait sept systèmes différents en sept matches, on dit que c'est génial, et quand c'est Genesio ou Garcia, on dit il ne sait pas où il va ?"

Les critiques

"J'ai déjà répondu de nombreuses fois à cette question. Je n'avais pas encore pris les rênes de l'équipe que j'étais déjà l'homme à abattre. Je le vis plutôt bien. J'ai eu du mal au début mais je prends du recul. Concernant nos problèmes, il y a une explication mentale mais ce n'est pas en rabâchant négativement les choses qu'on va changer ça. Je préfère regarder ce qui a fonctionné. La situation n'est pas si catastrophique que ce que l'on veut bien dire. "

Les problèmes offensifs

"On parle beaucoup de nos problèmes défensifs mais on peut parler de notre problème d'efficacité devant le but car si l'on transformait plus de nos occasions en buts on gagnerait plus de matches. C'est un problème d'agressivité offensive. On n'est pas suffisamment tueur, peut-être que l'on privilégie le beau geste à l'efficacité. Parfois, on est aussi moins en confiance, donc on rajoute une couche, on rajoute un geste pour 'assurer' mais on n'assure pas puisque que cela permet au défenseur de revenir."

Le cas Memphis

"Son match a été bon pour l'équipe, il a montré de l'investissement. Certes, il aurait pu ou dû marquer, mais quand on analyse son comportement, il est bon. Selon qu'on veut tuer ou non son chien, on dit qu'il a la rage ou qu'il est en bonne santé. Regardez son nombre de courses, son nombre d'appels de balle ! J'ai entendu 'catastrophique', 'scandaleux', 'inadmissible' à son sujet ! Sa sortie médiatique est passée, on ne juge pas un match sur une sortie médiatiques d'y a 15 jours, en tenant compte d'événements qui n'ont pas lieu d'être. Est-ce qu'il est dans le dur ? Oui, mais ça lui est déjà arrivé et l'an dernier, sur la fin de saison, il a marqué beaucoup de buts qui ont grandement participé à notre qualification en Ligue des champions. Il va revenir."