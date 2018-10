Losc-Rémy: "Je me sens de mieux en mieux"

Arrivé tardivement à Lille, Loïc Rémy commence progressivement à s'installer au sein de la formation de Christophe Galtier, aux côtés notamment de Jonathan Bamba, Nicolas Pépé ou Jonathan Ikoné. L'attaquant formé à Lyon et passé par Nice ou Marseille aspire aussi à retrouver son meilleur niveau après plusieurs saisons galère.

"Je me sens de mieux en mieux. L'arrivée a été mouvementée par les blessures ou l'homologation. Là, c'est différent. Physiquement, je pense avoir un peu de travail à effectuer, a expliqué l'ancien international tricolore devant la presse. L'objectif pour moi est de retrouver mon top niveau physique. Cette année, tout se passe bien avec les dirigeants et le groupe. J'essaie de mettre en avant le collectif et l'aider au maximum. On essaie d'instaurer une vraie alchimie dans le groupe".