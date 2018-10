Losc: Pourquoi Pépé et Bamba marchent si fort

7 buts pour l’un et 6 pour l’autre: la verve du duo Jonathan Bamba- Nicolas Pépé est pour beaucoup dans le début de saison canon du Losc, surprenant dauphin du PSG avec déjà trois points d’avance sur Marseille et Montpellier.

De passage en conférence de presse en marge du rassemblement de l’équipe de France Espoirs, Jonathan Bamba est revenu sur les bienfaits de son association avec l’international ivoirien. "C’est un très bon joueur, qui sent le football. Ça se ressent sur le terrain, on voit qu’il y a une complicité. Honnêtement, je ne peux pas vous expliquer. C’est instinctif, naturel, c’est comme ça Le coach nous aide aussi à trouver cette complémentarité. C’est bénéfique pour l’équipe et nous deux. C’est le principal, a-t-il expliqué. On est complice en dehors du terrain, on se connaissait déjà avant. Le fait qu’on se retrouve au LOSC nous permet aussi de nous exprimer sur le terrain. Pour le moment, ça fonctionne bien."