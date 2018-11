Losc: Maignan impressionné par Mbappé

Comme la semaine précédente à Marseille, Kylian Mbappé a été le premier artisan du succès parisien (2-1) face à Lille, vendredi, en ouverture de la 12e journée, l’international tricolore débloquant la situation à la 70e minute avant que Neymar ne double la mise à l’entame des cinq dernières minutes.

Un but du meilleur buteur de Ligue 1 qui n’a pas manqué d’impressionner Mike Maignan, le portier lillois. "C'est vrai qu'on était très déçu après le match, Paris ne nous a pas laissés jouer. Ils sont très vicieux, très rapides. Il n'y a qu'à voir le but que Kylian Mbappé me met. Un coup d’œil, il lève la tête et il la met. Il a le sens du but", a ainsi commenté le portier lillois sur le plateau du Canal Football Club.