Losc: Lopez revient sur le départ de Bielsa

Ecarté seulement trois mois après son arrivée sur le banc de touche des Dogues, Marcelo Bielsa n'a pas résisté très longtemps aux mauvais résultats du Losc la saison passée. Depuis, Christophe Galtier a pris le relais, sauvé l'équipe de la relégation au printemps dernier, pour la mener à la deuxième place du championnat après neuf journées en 2018-2019.

Invité de RMC Sport, le propriétaire du club lillois est revenu sur l'épisode "El Loco", et sur les facteurs qui ont notamment poussé à son éviction. "Le thermomètre est au niveau du vestiaire. C'est le vestiaire qui dicte, a expliqué Gérard Lopez. Avec des entraîneurs très intenses comme Bielsa, à un moment, il y a rupture. Vous avez des cadres qu'il faut un peu écouter. Mais le paradoxe, c'est aussi qu'il y a des joueurs qui parlent très peu et qui d'un coup, ont besoin de dire des choses. C'est un signe fort. Quand vous avez ça, vous savez que le vestiaire est plus ou moins perdu".