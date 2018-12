Losc: Galtier va prolonger

"Finalement, ce point du match nul, moi, je l'apprécie." Satisfait par le spectaculaire partage des points enregistré samedi, à domicile, dans le choc face à l'OL (2-2), Christophe Galtier avait aussi une autre raison de se réjouir à l'issue de la rencontre, lorsque l'entraîneur lillois a révélé qu'il s'apprêtait à prolonger son bail dans le Nord. Débarqué la saison passée dans la peau du pompier de service pour sauver un Losc maintenu sur le fil, Galtier réussit une première partie d'exercice remarquable avec une 4e place à la clé.

"J'ai rencontré le président (Gérard Lopez) et la direction sportive en milieu de semaine, a rapporté l'ancien coach stéphanois au micro de Canal+. Et nous sommes d'accord sur le principe de continuer ensemble... Je suis très heureux qu'ils veuillent que je continue à travailler et à développer ce projet-là. Voilà, maintenant, ce sont des discussions sur les détails de ce contrat." Qui ne devraient poser aucune difficulté pour permettre de confirmer celui qui est en train de réussir là où un certain Marcelo Bielsa, le prédécesseur de Galtier, avait échoué dans les grandes largeurs.