Losc-Galtier: "On n'a jamais joué pour gagner"

Christophe Galtier n'a pas reconnu son Losc, battu 2-0 à Nice dimanche (14e journée de Ligue 1). "On n'a jamais joué pour gagner, regrette le coach lillois en conférence de presse. On a joué pour attaquer, mais jamais pour marquer. C'est ce manque de détermination qui est rageant. On a eu du cinq contre quatre, du cinq contre trois même, sans que le gardien adverse ne fasse un arrêt. Mon équipe est jeune et a besoin d'apprendre, il faut souvent lui rappeler les ingrédients à mettre dans un match. Pour être bien classé, il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça." Lille reste quatrième avec 26 points, à une longueur de Lyon, nouveau deuxième (et à égalité de points avec Montpellier, troisième).