Losc: Galtier "ne regarde pas le classement"

Vainqueur de Caen (1-0), samedi soir lors de la 11e journée de Ligue 1, Lille revient provisoirement à cinq points du PSG, que les Dogues affronteront vendredi prochain. Le Losc, seul dauphin, se sent-il pousser des ailes ? "Je vais être très honnête avec vous, je ne regarde pas le classement, a répondu Christophe Galtier sur beIN SPORTS. On prend les matches les uns après les autres."

Mais l’entraîneur du club nordiste savoure évidemment ce début de saison réussi, et cette huitième victoire décrochée dans la douleur face au Stade Maherbe. "Gagner ce genre de matches-là, c’est important, a-t-il expliqué. Ç’a été difficile. On aurait pu ouvrir le score rapidement, ça n’a pas été fait. Ensuite il a fallu patienter, travailler cette équipe et trouver les failles."

"J’avais dit à mes joueurs qu’il ne fallait commettre aucune erreur sur le plan défensif et qu’on allait avoir l’opportunité d’avoir une ou deux situations. Finalement, on en a eu trois: le but de Leao et deux tirs sur les poteaux. On a habitué les gens avec des écarts plus conséquents, mais c’est une victoire qu’il faut apprécier car on n’a pas pris de but", a-t-il ajouté.