Losc: Galtier livre son onze de départ face au PSG

"Lille réalise une saison fantastique. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles faire attention. On doit être au maximum." A la sortie d'un Classique remporté au Vélodrome (2-0), Thomas Tuchel ne prend pas à la légère l'autre chose à venir face au Losc, dauphin du PSG, qui se déplace ce vendredi, au Parc (20h45), en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Et cela tombe plutôt bien car Christophe Galtier, son homologue lillois, a assuré ce jeudi, en conférence de presse, que son équipe n'aborderait pas en victime expiatoire ce rendez-vous.

"On a une bonne défense, l’équipe attaque pas trop mal, pourquoi modifier ça ? Parce qu’on va à Paris ? Je souhaite que l’équipe s’appuie sur ses forces plutôt que de chercher à faire déjouer l’adversaire, assure-t-il. Ce n’est pas parce que je pense que Paris a déjà plié le championnat qu’on doit y aller en victimes." Et la meilleure preuve de cette approche tient sans doute dans la composition d'un onze de départ type et inchangé par rapport à la dernière victoire sur Caen (1-0). Avec notamment bien sûr l'habituel trio offensif Bamba-Ikoné-Pépé pour soutenir l'attaquant portugais Rafael Leao.

Le onze lillois : Maignan - Soumaoro, J.Fonte, Celik, Ballo-Touré - Xeka, Mendes - Bamba, Ikoné, Pépé - Leao.