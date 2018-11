Losc: Galtier évoque sa prolongation

Depuis son arrivée au club en décembre 2017, il est parvenu, d'abord à sauver les Dogues de la relégation, pour les emmener sur le podium sur cette première moitié d'exercice 2018-2019. Christophe Galtier, dont le contrat expire au 30 juin prochain, donne donc entière satisfaction à sa direction.

Et en ce sens, le Losc va probablement tenter de conserver en son sein l'ancien coach de l'AS Saint-Etienne, mais rien ne devrait évoluer à court terme. "J'échange très souvent avec mon président et Luis Campos. Nous n'avons entamé aucune discussion pour une éventuelle prolongation. On est, et je suis, avant tout dans la préparation des matchs d'ici la trêve", a expliqué le successeur de Marcelo Bielsa ce vendredi face à la presse.