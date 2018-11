Losc: Galtier bientôt récompensé ?

Après avoir réussi l’exploit de maintenir le Losc en Ligue 1 la saison dernière, Christophe Galtier continue de faire des miracles avec les Dogues depuis l’entame de l’exercice 2018/2019. L’ancien coach des Verts a tout simplement propulsé le club nordiste à la deuxième place du championnat, derrière l’ogre du PSG.

Un travail remarquable bientôt récompensé ? Selon L’Equipe, des négociations pour la prolongation de son contrat, qui prendra fin en juin prochain, devraient bientôt être entamées. Luis Campos, conseiller du président Gérard Lopez, a d’ailleurs indiqué au quotidien "c’est juste une question de trouver le bon moment. Pour le sportif, tout est OK. On compte sur lui pour le futur. Mais c’est le président qui décide et est en charge des négociations économiques."