L'OM se heurte à la muraille rémoise

L’OM a essuyé une sacrée bronca ce dimanche à l’occasion de la visite du Stade de Reims, pour le compte de la 15e journée de L1. Incapables de trouver la faille face aux Champenois, les Marseillais ont manqué là l’opportunité de recoller au podium, ainsi cantonnés au cinquième rang et toujours relégués à deux et trois longueurs des premiers dauphins que sont Montpellier et Lyon. Pris en sandwich du reste entre le Losc et l’ASSE.

L’Europe abandonnée prématurément cette saison - et même totalement balancée jeudi à Francfort quand les hommes de Rudi Garcia y ont sombré en offrant deux csc notamment (4-0) – les Phocéens sont censés tout miser désormais sur le championnat, et accrocher ce fameux ticket pour la Ligue des champions qui dans son sillage charrie tant d’espoirs sur le marché des transferts. Seulement voilà, cet OM n’a pas la niaque qui faisait sa force l’an dernier.

"Francfort, c’était oublié…"

Ce dimanche, Luiz Gustavo d’un tir lointain (5e), Rami de la tête (19e) et Payet sur coup franc (30e) ont bien tenté de montrer la voie aux leurs en première période. Mais le géant Mendy a encore fait des étincelles dans le but rémois, signant son neuvième clean-sheet de la saison – un record en Europe – pour tenir en échec la pâle armada olympienne. Plus inquiétant encore pour Marseille, ce sont bien les visiteurs qui après la pause se sont révélés les plus dangereux, sur ce coup franc excentré de Doumbia (83e) et cette frappe enroulée d’Ojo expédiée au ras du poteau (85e).

"On savait que l'équipe rémoise défendait bien et on aurait dû marquer en première période. Ça les aurait fait sortir, résumait à chaud Payet sur l’antenne de beIN SPORTS. Francfort, c'était déjà oublié. Le match le plus important de la semaine, c'était aujourd'hui et malheureusement on n'a pas pu prendre les trois points..." Il faudra impérativement rebondir à Nantes, dès mercredi, pour ne pas laisser le doute envahir les esprits phocéens. Cela avant un déplacement dans le Chaudron stéphanois qui s’annonce bouillant, le week-end prochain.