L’OM a pris le meilleur sur Caen ce dimanche dans le cadre de la 9e journée de L1 (2-0). Mitroglou (36e) et Thauvin (45e) ont offert les trois points à des Olympiens qui ont par ailleurs évité un but normand en fin de match après consultation de la VAR (90e). Fort de cette cinquième victoire en championnat, les Marseillais retrouvent la troisième marche du podium, en attendant le choc de la soirée entre le PSG et l’OL. Le Stade Malherbe de son côté reste 15e.