L'OM rebondit devant Caen

Championnat et Ligue Europa confondus, l’OM affichait une embarrassante statistique avant sa sortie du jour contre Caen : 20 buts encaissés en 10 matches, soit une moyenne de deux buts dans la musette à chacune de ses prestations. A domicile, cette fâcheuse tendance est atténuée, Toulouse et Guingamp étant restés muets au Vélodrome, comme le Stade Malherbe qui ce dimanche n’a pas su trouver la faille (2-0) devant un collectif phocéen solidaire mais encore un brin fébrile sur ses arrières.

Rami de retour de blessure, Rudi Garcia a pu associer en charnière centrale son vétéran et le minot Kamara pour l’occasion. Une rentrée positive également pour Luiz Gustavo, enfin de retour dans l’entre-jeu pour former une paire prometteuse avec Strootman à la récupération. Trois jours après une collaboration mitigée à Nicosie, les deux hommes cette fois ont fait parler leur volume de jeu pour apporter un peu de sérénité à un OM convalescent sur le plan de la confiance. Mandanda quant à lui ayant répondu présent lorsque les velléités offensives normandes l’exigeaient.

La VAR a parlé

Par deux fois en seconde période, devant Crivelli (52e) puis Beauvue (58e), le portier champion du monde s’est déployé pour soulager les siens. Les Marseillais, alors, avaient déjà fait la différence au tableau d’affichage. Grâce à l’inévitable Thauvin notamment. D’un centre-tir détourné de la tête dans la surface par Mitroglou, l’international tricolore a d’abord libéré son équipe (1-0, 36e). Cela avant de bénéficier d’un bon service de Payet, dans la foulée d’une récupération signée Strootman, pour faire le break d’un tir croisé du gauche à l’entrée de la surface (2-0, 45e).

Avec davantage d’intensité et de volonté dans le deuxième acte, les Olympiens auraient pu sans doute corser l’addition. Avec un Mitroglou moins maladroit aussi – témoin cette occasion en or non convertie, alors que Sakai avait idéalement servi le Grec, seul face à une cage déserte (23e). Sans un recours à la VAR – consultée deux fois auparavant pour invalider une faute de Baysse sur Rami dans la surface (11e) ; et pour accorder la réalisation de Mitroglou, alors qu’Ocampos se trouvait en position de hors-jeu – Marseille aurait pu également concéder un but en toute fin de rencontre. C’était sans compter une triple charge normande sur Mandanda et une reprise du bras de Djiku (90e). Assurément, cet OM demeure en chantier et en quête de maîtrise. Il n’en pointe pas moins à la troisième place du classement, en attendant une éventuelle réplique de l’OL, ce dimanche soir, à Paris (21 heures).