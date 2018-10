L'OM en veut à l'arbitre

Tous les supporters marseillais l'ont forcément en travers de la gorge, et on peut les comprendre: l'égalisation de Mitroglou refusée à 1-1, en fin de match dimanche soir lors d'OM-PSG, n'avait pas de raison d'être invalidée. M. Bastien a signalé une obstruction imaginaire de Strootman sur Marquinhos à l'entrée de la surface, à l'occasion d'un coup franc botté vers le but d'Areola.

Adil Rami a été le plus virulent (pour L'Equipe): "On fait des réunions en début de saison avec les arbitres, mais ça ne sert à rien de nous dire qu'on laissera terminer l'action et qu'après, on regardera la vidéo. On a la chance d'avoir la VAR, il faut en profiter. C'est triste." "Je n'ai pas dû faire assez d'études pour comprendre ce qu'est une obstruction, tance le président Jacques-Henri Eyraud. C'est incompréhensible, comme de ne pas recourir à la vidéo."

Marquinhos, lui, estime qu'il y a bien faute et que l'arbitre a pris la bonne décision. En conférence de presse, Rudi Garcia ne s'est pas privé d'ironiser très fortement: "Un jour, il y aura peut-être la VAR. Je milite pour, malheureusement elle n'est pas là. C'est bien pourtant, car on peut laisser les actions se dérouler et on peut largement revenir et annuler le but s'il y a faute..."