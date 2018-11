L'OL n'y est plus

Les résultats ne le reflètent pas vraiment, mais l’OL est vraiment dans une mauvaise passe actuellement. Depuis la déroute à Paris (5-0) il y a un mois, la formation de Bruno Genesio ne maîtrise pas grand-chose malgré les victoires contre Nîmes (2-0) et Angers (1-2). Les Gones sont peu inspirés offensivement et prennent régulièrement le bouillon, comme à Hoffenheim (3-3). Ce fut encore le cas lors de la venue de Bordeaux, samedi, qui s’est conclue sur un résultat nul (1-1) qui a mis le Groupama Stadium en rogne.

C’est d'abord dans le jeu que les Lyonnais ont fait peine à voir lors de cette rencontre de la 12e journée. Un énième système tactique a été essayé, à savoir un 4-4-2 losange, avec le grand retour de Nabil Fekir en numéro 10, mais la domination des locaux fut stérile durant 45 minutes. Noyé dans le bloc bordelais, Memphis Depay brillait par son manque d'implication... L'OL a néanmoins ouvert le score avant la mi-temps sur une action somme toute anodine, Houssem Aouar se retrouvant seul au second poteau pour ajuster une bonne reprise (45e).

Sauf que la seconde période de l’OL fut encore plus mauvaise. Le remplacement de Tanguy Ndombele par Bertrand Traoré et le réajustement tactique en 4-2-3-1 furent sans conséquence. Pire, les Bordelais se sont réveillés à l’heure de jeu et, après des ratés de Younousse Sankharé (56e) et Jimmy Briand (60e), c’est l’entrant Andreas Cornelius qui égalisait d’une reprise bien placée (73e). Moribond jusqu'au bout, l'OL n'a pas été en mesure d'arracher les trois points dans le money-time (pour finir à 6 tirs seulement) et compte provisoirement deux points d'avance sur l'OM, le 5e.