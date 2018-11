L'OL et Depay assomment Guingamp

Mené et bousculé par Guingamp en première période, l'Olympique Lyonnais s'est imposé en Bretagne samedi soir (2-4) à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1. Le club rhodanien a pu compter sur un doublé de Memphis Depay (67e, 73e), également auteur de deux passes décisives pour Houssem Aouar (62e) et Maxwell Cornet (84e). Les Guingampais ont bien tenté de résister, avec notamment un doublé de Marcus Thuram (21e, 79e sp), mais ils restent derniers de Ligue 1 avec sept points. A l'inverse, l'OL (4e) revient à deux points de Lille (2e) et à un point de Montpellier (3e), qui rend visite à Angers ce samedi soir.