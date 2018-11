Lyon s'est adjugé le derby contre Saint-Etienne (1-0) vendredi soir, en ouverture de la 14e journée de Ligue 1. Jason Denayer a inscrit le seul but à la 62e minute. Les Lyonnais, deuxièmes, prennent quatre points d'avance sur l'ASSE, cinquième. L'OL double provisoirement Lille et Montpellier, respectivement à un et deux points.