L'OL "déjà dans l’obligation de résultat" contre Nîmes

Largement dominé par le PSG avant la trêve internationale (5-0), l’OL, sixième du classement et qui reste sur trois matches sans victoire toutes compétitions confondues, a la pression à l’heure de recevoir Nîmes, vendredi soir (20h45), en ouverture de la 10e journée de Ligue 1.

"On est déjà dans l’obligation de résultat contre Nîmes, surtout que le match est à la maison. On va tout donner pour retrouver la victoire. Nîmes est une équipe qui a fait un bon début de saison. Il faudra être très concentré, attentif. On aura besoin de mettre beaucoup d’ingrédients pour battre cette équipe qui n’est pas facile à jouer", a commenté sur le site du club lyonnais Fernando Marçal, qui pourrait disputer son deuxième match de la saison face aux Crocos.