Lille solide 2e, Nantes corrige Toulouse

L'AS Monaco s'est incliné sur la pelouse de Strasbourg (2-1), samedi soir (10e journée de Ligue 1), pour la première sur le banc de Thierry Henry. Adrien Thomasson (17e) et Lebo Mothiba (84e) ont donné la victoire au Racing, alors que Youri Tielemans (90e+1, s.p.) a réduit l'écart pour le club de la Principauté.

L'ASM glisse à la 19e place, doublé par le FC Nantes, qui décroché sa première victoire sous l'ère Vahid Halilhodzic en corrigeant Toulouse (4-0) avec un but de Boschilia (40e) et un triplé de Sala (25e, 71e, 78e).

Dans le haut du tableau, Lille a conforté sa deuxième place en s'imposant à Dijon (1-2), grâce à Pépé (21e s.p.) et Luiz Araujo (43e), contre un but d'Abeid (81e s.p.). Enfin, pas de vainqueur entre Caen et Guingamp (0-0) ainsi qu'entre Reims et Angers (1-1), où Chavarria (72e) a répondu à Traoré (36e).