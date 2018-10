Lille ne s'arrête plus !

Le dauphin de la Ligue 1 est intenable ! Le Losc a poursuivi son début de saison canon avec une 4e victoire de rang lors de la venue de Caen (1-0), samedi soir, dans le cadre de la 11e journée. La formation de Christophe Galtier compte toujours trois points d'avance sur Montpellier et cinq sur l'OL. Une avance confortable qui lui permet d'aborder assez sereinement le choc au sommet contre le PSG, vendredi prochain au Parc des Princes.

Pour la première fois de l’exercice en cours, les Dogues s’imposent sans le moindre but de leur fameux trio offensif, la "Bip bip", puisque c’est Rafael Leao qui a trouvé le chemin des filets. Le jeune Portugais de 19 ans ouvre son compteur dès sa première titularisation avec Lille et fait déjà mieux que les deux autres avant-centres de l’équipe, des Loïc Rémy (forfait pour cette rencontre) et Rui Fonte (entré en seconde période) qui n'ont pas encore marqué...

Ce fut pourtant difficile pour les Lillois, qui ont longtemps exercé une domination stérile face à une équipe de Fabien Mercadal très compacte. Nicolas Pépé a justement sonné la révolte au retour des vestiaires et s’est vu refuser un but de manière injustifiée (46e). C’est le virevoltant gaucher qui a finalement lancé Rafael Leao pour l’ouverture du score (56e). Les Lillois ont ensuite muselé les Normands en mettant le pied sur le ballon pour s'assurer des trois points. Comme une grande équipe de ce championnat de France.