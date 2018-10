Lille : Galtier se prépare à souffrir contre Paris

Contrairement à Lyon, Saint-Etienne ou Marseille, le Losc n'a pas encore affronté le PSG en Ligue 1. Mais le club nordiste devra se déplacer au Parc des Princes vendredi soir (12e journée) pour une rencontre que Christophe Galtier redoute forcément. "Que Paris reçoive ou se déplace, c’est la même chose. C’est 11 victoires. Ils auront un match important la semaine d’après (contre Naples, ndlr) mais ils sont armés pour jouer sur toutes les compétitions", a affirmé l'entraîneur des Dogues en conférence de presse lundi.

"Ça va être dur pour tout le monde contre Paris"

Avant de défier Strasbourg ce mardi soir en Coupe de la Ligue (le PSG est lui exempt comme tous les "Européens"), le Losc doit donc préparer également son déplacement chez le leader du championnat trois jours plus tard. "J’ai regardé le match contre Naples et celui contre l’OM. Les enseignements, on les a depuis un certain moment, a renchéri Galtier, sans bien sûr évoquer les enseignements en question. Hier (dimanche), c’était particulier. Il manquait beaucoup de talents sur le terrain et ils ont gagné. Ça montre toute la qualité de cette équipe."

Et Galtier de conclure: "Ça va être dur pour tout le monde contre Paris, avec un match en milieu de semaine ou pas !" Pour rappel, le technicien nordiste envisage de faire tourner ce mardi soir. Nicolas Pépé, Jonathan Ikoné ou encore Jonathan Bamba, tous dans le groupe, pourraient par exemple démarrer sur le banc.