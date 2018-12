Lille-Fonte: "On n'a pas bien joué"

Il y avait de la frustration du côté de Lille samedi soir. Les Dogues ont été tenus en échec par Lyon (2-2) lors de la 15e journée de Ligue 1 et ce alors qu'ils menaient 2-0 à domicile. "C'est une déception parce que l'on n'a pas bien joué. On a commis des erreurs que l'on ne fait pas normalement", a lâché José Fonte sur Canal Plus après la rencontre. Le défenseur portugais estime toutefois que l'important est de ne "pas avoir perdu face à une équipe de Ligue des champions", avant de reprendre: "Mais on n'est pas content. On va travailler pour améliorer ça avant Montpellier." Mardi soir, les Nordistes se déplacent effectivement dans l'Hérault pour un choc de la 16e levée du championnat.