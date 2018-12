Lille, dauphin sur le retour

Il y a encore quelques semaines, le Losc était l'équipe qui faisait peur à toute la concurrence, exception faite du Paris Saint-Germain évidemment. La solide défense articulée autour de l'expérimenté José Fonte, l'entrejeu avec un Thiago Mendes toujours performant et un Xeka retrouvé, sans oublier une attaque de feu menée par les flèches Jonathan Ikoné, Nicolas Pépé et Jonathan Bamba, étaient d'autant d'atouts dans la manche de Christophe Galtier. Mais depuis début novembre, les Dogues étaient dans le dur, avec notamment trois revers de rang concédés à l'extérieur toutes compétitions confondues.

Mais ce mardi soir, en match décalé de la 16e levée de Ligue 1, Lille est reparti de l'avant en allant chercher une précieuse victoire, et en déplacement qui plus est. Les Nordistes ont réussi à conquérir La Mosson et à faire chuter Montpellier (0-1), notamment grâce à une entame idéale. Dès les premières minutes, les assauts répétés des visiteurs mettent à mal l'arrière-garde héraultaise, et Benjamin Lecomte doit sortir le grand à deux reprises. La troisième sera la bonne pour le Losc, et c'est Nicolas Pépé qui fait trembler les filets adverses (0-1, 6e), parfaitement servi par un Jonathan Ikoné repositionné à gauche pour laisser l'axe à Luiz Araujo, préféré à un Jonathan Bamba moins en verve.

Maignan reçoit... des cacahuètes

Les Montpelliérains sont pris à froid et, s'ils dominent naturellement les débats face à un adversaire bien décidé à exploiter dès lors la moindre opportunité de contre, le duo Gaëtan Laborde-Andy Delort, malgré le soutien d'un Florent Mollet toujours omniprésent, se fait moins tranchant. Et puis Mike Maignan veille au grain sur sa ligne... Le gardien de but formé au Paris Saint-Germain est également un élément essentiel à la belle saison d'un club qui pointe de nouveau à la deuxième place du classement ce mardi soir, en attendant le résultat de l'Olympique Lyonnais mercredi soir face au Stade Rennais.

Le MHSC est lui intercalé mais pourrait aussi être éjecté du podium. La victoire (1-2) arrachée à Monaco le week-end dernier n'a donc pas été confirmée, et les coéquipiers de Vitorino Hilton ont terminé la rencontre sur les nerfs. Il y a d'abord eu, en fin de match, ce paquet de cacahuètes jeté à destination de Mike Maignan par une tribune du stade de la Mosson, qui s'était déjà tristement mise en avant lors du dernier derby face au Nîmes Olympique. Et puis, l'ancien Parisien ayant mis le ballon en touche pour se plaindre de l'arbitre, les locaux ont "oublié" de rendre le cuir et auraient sans doute inscrit le but égalisateur sur le successeur de Vincent Enyeama n'avait pas sorti le grand jeu, provoquant la colère noire, et compréhensible, des Lillois. Le report du match devant se disputer à Paris samedi prochain tombe peut-être bien pour les Montpelliérains...