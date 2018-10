Ligue 1 : Un Classique signé Mbappé !

Inexorablement, la série s’allonge. Depuis novembre 2011, jamais plus l’OM n’a su battre le PSG – soit une série de 14 matches en championnat, 18 toutes compétitions confondues. Une spirale négative pour les Marseillais que les Parisiens ont su nourrir ce dimanche malgré toute la bonne volonté de leurs hôtes. Des Phocéens qui au coup d’envoi avaient fait le pari de jouer sans avant-centre de métier (Mitroglou et Germain ont débuté sur le banc). Quand les visiteurs démarraient avec Choupo-Moting et non pas Mbappé en pointe…

Ce handicap présumé, Thomas Tuchel seul en a décidé a priori pour sanctionner un retard du phénomène tricolore à la causerie d’avant-match. Une punition également réservée à Rabiot, cantonné lui aussi au rôle de joker au coup d’envoi. Seulement le technicien allemand, après une première période insipide de la part de sa formation, a dû se rendre à l’évidence. Si Di Maria a par deux fois donné des frissons au Vélodrome, se heurtant à Sanson (45e+1) et Mandanda (46e) devant la ligne de but, et si Neymar s’est fendu d’un rush dans la surface adverse dont il a le secret mais sans cadrer au final (56e), le PSG a bel et bien dû s’en remettre à Mbappé pour faire la différence contre des Olympiens particulièrement combatifs et solidaires.

M. Bastien, la faute qui pèse lourd

Lancé dans la bataille à la 62e minute de jeu, l’ancien Monégasque a frappé trois minutes plus tard, mis sur orbite par Di Maria et insaisissable au sprint pour le jeune Kamara (0-1, 65e). Une dixième réalisation cette saison pour le prodige, qui à chaud, bougon, avait un message à adresser à son entraîneur. "Une grande équipe se repose sur des leaders qui doivent être décisifs au moment précis. J’ai assumé ce rôle aujourd’hui… Les Marseillais ont eu du mérite mais on l’emporte et on prend les trois points. AU PSG, On veut entrer dans l’histoire !"

C’est d’ores et déjà chose faite puisqu’avec ce 11e succès de rang depuis l’amorce du championnat – non contents de reprendre ainsi huit longueurs d’avance sur le Losc en tête de l’élite - les Parisiens rejoignent dans l’histoire le Tottenham de la saison 1960-61, seule équipe jusqu’alors à avoir réalisé pareille série à l’échelle des cinq grandes ligues européennes.

L’OM, qui de son côté se retrouve cinquième à trois points du podium, pourra regretter en revanche la drôle de décision de M. Bastien à l’encontre de Strootman, coupable à ses yeux d’une faute pas évidente sur Marquinhos au départ d’une action conclue victorieusement par Mitroglou (85e). Un coup de sifflet lourd de conséquence pour des Marseillais qui quelques instants plus tard, quelque peu démobilisés, prendront un deuxième but signé Draxler (0-2, 90e+4). Le PSG limité à deux réalisations, une première cette saison en championnat…