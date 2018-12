A l'heure d'enchaîner deux déplacements à Bordeaux et Nice sur cette fin d'année, sans oublier la réception très attendue de l'Olympique de Marseille entre ces deux échéances, l'AS Saint-Etienne ne pointe qu'à trois petites longueurs de la troisième marche du podium occupée par le Montpellier de Michel Der Zakarian. Les Verts peuvent donc légitiment nourrir des ambitions européennes à l'horizon 2019-2020.

Mais pour exister à côté du Paris Saint-Germain, de l'Olympique Lyonnais ou de l'Olympique de Marseille, des changements semblent avoir été nécessaires dans le Forez. C'est en tout cas ce qu'avance RMC Sport, qui estime que la grille salariale de la formation stéphanoise a littéralement explosé ces trois dernières années, sans qu'un changement d'actionnariat n'en soit le principal artisan comme ce fut le cas dans la cité phocéenne ou dans la capitale. Les dirigeants de l'ASSE devaient se délester de 28 millions d'euros chaque année pour rémunérer leur effectif il y a trois ans, contre... 42 M€ aujourd'hui.

Le système mis en place par le passé, avec des salaires restreints, mais des primes de participation et d'objectifs plus élevées, a donc fait long feu. Visiblement, les Verts ne pouvaient pas espérer se montrer ambitieux en limitant à ce point leurs dépenses. Pour recruter et payer des Yann M'Vila, Mathieu Debuchy ou Rémy Cabella, même s'ils étaient indésirables dans leurs clubs respectifs, il a fallu consentir à de vrais efforts. Tant et si bien que le salaire mensuel moyen est passé de 46 000 à 75 000 €. Avec de tels investissements, les exigences de la direction auprès de Jean-Louis Gasset et son staff seront inévitablement plus affirmées, et les résultats devront suivre au plus vite.