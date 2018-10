Les supporters du Stade Rennais ont des avis tranchés. Après avoir sifflé à plusieurs reprises Hatem Ben Arfa, peu à son avantage dimanche lors de la venue de Reims, le public du Roazhon Park a scandé le prénom de Sabri Lamouchi au coup de sifflet final, malgré une défaite bien embêtante (0-2). Après deux revers en trois jours, en comptant la rencontre de Ligue Europa contre le Dynamo Kiev (1-2), l’avenir de l’entraîneur est en question.

"Défensivement, on est trop friable". Olivier Létang

Assez logiquement, Olivier Létang a confirmé l’ancien milieu de terrain. "Je ne suis pas du genre à changer d’avis toutes les semaines. Il y a 15 jours, quand on a gagné à Monaco, j’ai dit au staff et à Sabri qu’il fallait travailler dans la continuité. C’est comme ça que l’on construit les choses", a ainsi lancé le président du SRFC. Et d’analyser: "On a fait une formidable fin de saison, on avait peut-être un peu plus de réussite qu’aujourd’hui, mais pas que, il nous manque quelque chose. Défensivement, on est trop friable".

Déjà battus à cinq reprises en 11 journées de Ligue 1, les Bretons, désormais 13e de Ligue 1, ont-ils besoin d’un nouvel entraîneur pour se relancer ? "Il y a une déception globale au niveau du club. Compte tenu de l’effectif que nous avons, les résultats ne sont pas en adéquation avec nos attentes", regrette Olivier Létang. Le destin de Lamouchi se décidera peut-être lors des deux prochaines semaines, lors des rencontres face à Caen puis Nantes, le rival historique, alors que L’Equipe précise que Jocelyn Gourvennec se tiendrait prêt à prendre la relève…

Reste que le chantier est immense pour Lamouchi, qui n’a toujours pas trouvé d’équipe-type après trois mois de compétition intenses. Une demi-douzaine de joueurs sont utilisés à plusieurs postes, comme Jérémy Gelin dans le secteur défensif, Benjamin Bourigeaud, Clément Grenier et James Léa Siliki au milieu de terrain, ainsi qu’Ismaïla Sarr devant. Quant à Hatem Ben Arfa, engagé en fin de mercato, il ne donne donc pas encore satisfaction.