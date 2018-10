Rémi Garde et Thierry Henry ont ce point en commun... Les deux hommes sont des fans du football anglais et ont, chacun à leur échelle, pu se frotter à la Premier League lorsqu'ils portaient encore les crampons, sous les couleurs d'Arsenal. L'ancien milieu de terrain défensif ou défenseur central a lui néanmoins déjà eu la chance de pouvoir s'asseoir sur un banc de touche de l'élite britannique, en 2015-2016, à Aston Villa. Le champion du monde 1998 aura peut-être cette opportunité dans les années à venir, en attendant il fait ses armes de coach principal en Ligue 1, sur son Rocher monégasque.

Gourvennec pas dans les plans ?

Mais il se pourrait bien que les deux anciens Gunners se croisent dans les prochaines semaines. Car le profil de Rémi Garde semble beaucoup intéresser un club de Ligue 1, rapporte le quotidien L'Equipe. Il s'agit du Stade Rennais, dont la situation sportive s'est détériorée ces dernières semaines. Plus que Jocelyn Gourvennec, qui ne ferait pas l'unanimité en interne, l'ancien international tricolore (6 sélections) serait le candidat idoine pour succéder à Sabri Lamouchi. Ce dernier aurait par ailleurs trois rencontres d'ici la prochaine trêve internationale pour remettre les Rouge et Noir à l'endroit, sous peine d'être évincé.

Garde est libre

Pour l'heure, l'éventualité de voir l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 reste donc assez hypothétique, et tout dépendra des résultats du SRFC contre Caen, le Dynamo Kiev et le FC Nantes. De son côté, Rémi Garde est lui assez disponible, puisque son équipe actuelle en Major League Soccer, l'Impact Montréal, n'a pas su se qualifier pour les playoffs. Mais le Français, au moment de faire le bilan de la saison régulière, n'a pas laissé transpirer une envie de changer d'air. "Notre soif de succès n’a pas été étanchée cette saison. Nous reviendrons plus forts, plus déterminés, plus affamés. Ce n’est que partie remise pour 2019. Merci encore pour votre support tout au long de la saison, notamment au Stade Saputo, mais aussi sur la route lorsque vous vous êtes déplacés. À l’an prochain", explique-t-il sur le site officiel de sa franchise.