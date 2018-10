Ligue 1 : OM 1, Balotelli 0

"On n'avait pas besoin d'un grand attaquant. Le grand attaquant, c'est l'équipe." Les propos de Rudi Garcia, accordés dans la semaine à beIN SPORTS, ont pris tous leur sens ce dimanche soir à Nice, où Marseille s'est imposé (0-1), en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Le collectif marseillais, pourtant diminué par les absences, a eu raison de Mario Balotelli et des Aiglons. Longtemps convoité par l'OM durant l'été, l'attaquant italien, même plus affûté sur le plan physique, a été décevant à la pointe de l'attaque azuréenne. C'est la première fois qu'il ne marque pas face aux Phocéens.

Obligé de bricoler sans Florian Thauvin et Hiroki Sakai, blessés, ainsi que Luiz Gustavo et Lucas Ocampos, suspendus, Rudi Garcia a proposé un 4-3-3 bien senti avec Adil Rami et Boubacar Kamara en charnière centrale, ainsi que Kevin Strootman en patron du milieu de terrain. L'OM a fait le dos rond et s'est montré réaliste après avoir laissé Steve Mandanda répondre à deux premières tentatives de "Super Mario". Morgan Sanson a inscrit l'unique but de la rencontre, juste avant la pause (0-1, 42e), sur un centre de Bouna Sarr. Sur la seule véritable incursion olympienne. En difficulté défensivement, l'OM se rassure grâce à cette première sans encaisser de but à l'extérieur cette saison.

En lançant d'entrée sa recrue Nemanja Radonjic puis Duje Caleta-Car et même Tomas Hubocan en seconde période, l'entraîneur phocéen a pu compter sur tout un groupe. Ce qui a fait la force marseillaise la saison dernière. Il s'agit d'ailleurs de la première victoire en Ligue 1 sans Luiz Gustavo depuis que le Brésilien est arrivé au club. Un signe qui ne trompe pas. Au classement, Dimitri Payet et ses coéquipiers remontent à la quatrième place avec 19 points, devancés par Montpellier à la différence de buts sur le podium. Une bonne nouvelle avant de recevoir la Lazio jeudi et le PSG dimanche. Sans grand attaquant, mais avec un collectif.