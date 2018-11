"C'est un gros match face à un concurrent direct pour la Champions League. Avoir joué mardi nous laisse 3 jours plein, donc suffisamment de temps pour bien nous préparer." Entre un match nul (2-2) face à Man City et un déplacement à Lille ce samedi (17h), Bruno Genesio peut compter sur la quasi totalité de son effectif. L'entraîneur lyonnais l'a confirmé ce jeudi, en conférence de presse, précisant toutefois que "Léo Dubois s'entraîne avec nous, mais il sera peut-être un peu juste pour samedi. Rafael sera suspendu (carton rouge dans le derby et 3 matches de suspension, plus un match avec sursis, ndlr), sinon tout le monde est apte."

Expulsé dans le #Derby face à Saint-Etienne, @orafa2 a été sanctionné de 3 matchs de suspension plus un match avec sursis. Le brésilien va donc manquer les déplacements à Lille et Toulouse ainsi que la réception de Rennes mercredi prochain. pic.twitter.com/hyLqdgnpA0 — Olympique Lyonnais (@OL) 29 novembre 2018