En football, tout va très vite. Le poncif est devenu particulièrement célèbre depuis la victoire à trois points et l'OGC Nice en est un bon représentant cette saison. Après un départ catastrophique, le club azuréen pointe ce dimanche à trois petits points du podium. La raison ? Cette série plutôt inattendue de quatre victoires consécutives.

Si les succès avant la trêve contre Bordeaux, Amiens et Nîmes (1-0 à chaque fois) ne sonnaient pas forcément comme des exploits, celui dominical face au Losc connaît une autre saveur. Même s'ils tournaient au ralenti depuis trois matches (une élimination en coupe, un point pris sur six en L1), les Dogues étaient dauphins du PSG avant cette 14e levée. Et ils se présentaient avec leur onze type à Nice, forts de leur trio Jonathan Bamba-Jonathan Ikoné-Nicolas Pépé.

Nice peut encore progresser

Le problème, pour Christophe Galtier, c'est que le trio en question a été particulièrement bien contenu par les Aiglons. Et que celui-ci ne s'est pas procuré la moindre occasion franche dans le Sud de la France. La défense centrale à trois des locaux, régulièrement épaulée par Christophe Jallet, s'est montrée intraitable dans leur antre, de quoi soulager un secteur offensif plutôt réaliste.

Pas toujours inspiré depuis le début de la saison, Mario Balotelli a trouvé Wylan Cyprien d'une superbe passe pour l'ouverture du score (1-0, 25e). En deuxième période, Allan Saint-Maximin a fait le break d'un tir dévié et après une bien mauvaise relance de l'entrant Loïc Rémy (2-0, 79e). Globalement, les Niçois ont su produire du jeu mais le créatif Youcef Atal et ses partenaires ont parfois semblé impuissants offensivement.

"Depuis le début de la saison, ce n'est pas toujours facile, a reconnu Dante sur beIN Sport après la rencontre. Mais on a montré beaucoup d'humilité, on a reconnu nos erreurs, on a travaillé et ça a payé." Avant de défier Guingamp, Angers et Monaco, trois candidats au maintien, l'OGCN est encore perfectible. C'est également le cas pour Lille bien sûr.