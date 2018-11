On n’arrête plus le FC Nantes. Vainqueur 5-0 de Guingamp, dimanche lors de la 12e journée, le club nantais a en effet signé sa quatrième victoire de rang. Une belle série qui doit beaucoup à Emiliano Sala, auteur d’un doublé face aux troupes d’Antoine Kombouaré et qui affiche désormais 11 buts au compteur.

Grâce à ce début de saison canon, l’ancien Bordelais marche dans les traces de son entraîneur. Vahid Halilhodzic était en effet le dernier joueur nantais à avoir atteint la barre des dix buts inscrits après 12 journées. Une performance qui remonte à 1984.