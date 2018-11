Après un début de saison compliqué sous la tutelle de Miguel Cardoso, le FC Nantes a retrouvé des couleurs avec Vahid Halilhodzic et pointe au 10e rang du classement au moment de se rendre à Saint-Etienne ce vendredi soir, en ouverture de la 15e journée de Ligue 1.

Pour l'ancien coach du Paris Saint-Germain, l'heure est peut-être venue pour les Canaris de viser plus haut. "Si le FC Nantes veut faire une belle saison et avoir plus d'ambitions, c'est le moment de le montrer contre Saint-Etienne et ensuite à la maison contre Marseille. Ce sont des équipes qui sont plus fortes et devant nous au classement. C'est le moment de tenter quelque chose, de faire un exploit", avance l'intéressé sur le site officiel du club.