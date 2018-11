"Contre une équipe comme celle-là, il ne faut pas prendre le premier but." L'OM, par la voix de Morgan Sanson au micro de Canal+, savait pourtant à quoi s'en tenir au moment de défier Montpellier sur sa pelouse. Mais ce discours là, déjà entendu à Lille fin septembre, n'a pas été suivi d'effet à la Mosson, ce dimanche en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Comme dans le Nord, Marseille a encaissé ce fameux premier but, puis un deuxième, et un troisième, sans réagir, laissant filer une nouvelle opportunité de remonter sur le podium. Pour finir sèchement battu (3-0).

Sauf que cette fois, Rudi Garcia disposait de l'intégralité de son effectif. L'entraîneur olympien avait décidé de relancer l'équipe battue par le PSG le week-end dernier (0-2), avec toutefois un véritable attaquant dans son dispositif, Valère Germain. Au cours d'une première période fermée, Marseille a eu l'opportunité d'ouvrir la marque, mais Dimitri Payet a raté sa volée, seul à 10 mètres de la cage sur un centre de Sanson (33e). Au retour des vestiaires, la partie a basculé sur une action étonnante. Lancé en bonne position côté droit, Florian Thauvin s'est arrêté net de jouer, croyant être signalé hors-jeu, lorsqu'un coup de sifflet a retenti quelque part dans le stade. Il ne venait pas de M. Gautier, mais des tribunes. Un son suffisamment fort pour qu'il soit entendu jusqu'au poste des commentateurs. Dans la continuité de l'action, Gaëtan Laborde a sanctionné le marquage laxiste olympien d'un coup de tête dans le dos d'Adil Rami (1-0, 51e).

Montpellier dauphin du PSG

Une défense marseillaise à nouveau coupable, rendant... trois fois le ballon aux Héraultais (!) sur le deuxième but de Gaëtan Laborde, d'une belle frappe enroulée (2-0, 62e). Jordan Amavi, premier responsable, continue d'enchaîner les titularisations, faute de concurrence à son poste de latéral gauche, alors que son début de saison est catastrophique. Sonnés, les partenaires de Luiz Gustavo encaissaient un troisième but, toujours sans réagir, sur un bon enchaînement de Paul Lasne (3-0, 70e). Au-delà des lacunes phocéennes, il faut donner du crédit à Montpellier dont le projet est clair. Avec leurs armes, les Héraultais ont su mettre l'intensité, l'investissement collectif et la rigueur défensive nécessaire pour dominer l'OM.

Fort de cette onzième rencontre de championnat sans défaite, le MHSC, qui n'avait plus battu l'OM aussi largement depuis... 30 ans, s'installe logiquement à la deuxième place du classement (*), doublant Lille sur le podium de la Ligue 1 (grâce à une meilleure différence de buts). Sixième à six points du podium, Marseille affiche la deuxième pire défense derrière Guingamp, bon dernier. La Ligue des champions est encore loin. Plus pour Marseille que pour Montpellier.

(*) Il faut remonter à 2012 pour trouver Montpellier à pareille fête. C'était la saison du titre devant le PSG.