Battu 1-0, samedi, à Reims, Monaco continue d’enchaîner les contre-performances. Les Monégasques ont en effet enchaîné en Champagne un 14e match de rang sans victoire, toutes compétitions confondues.

Une disette qui vaut à l’ASM d’occuper la 19e place du classement de la Ligue 1 et que le club de la Principauté n’avait plus connu depuis 50 ans et une série noire de 16 matches sans victoire lors de la saison 1968-69.